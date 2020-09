Un total de 1.121 foyers actifs de coronavirus recensés jusqu’au 16 septembre au Maroc

Un total de 1.121 foyers actifs de coronavirus ont été enregistrés jusqu’au 16 septembre au Maroc, a indiqué le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, jeudi dans un exposé devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants.

“La majorité des foyers enregistrés au Maroc, dont le nombre a atteint 1.121 jusqu’au 16 septembre, sont professionnels et familiaux”, a-t-il précisé, notant que la situation épidémiologique au Royaume est montée en flèche lors des dernières semaines, ce qui a nécessité des mesures urgentes et des réunions de haut niveau afin de contenir ces foyers.

M. Ait Taleb a rappelé que jusqu’à la mi-juin, moins de 8.000 cas d’infection au coronavirus ont été recensés, tandis que le nombre des décès avait atteint 200 et le nombre des cas critiques s’est stabilisé autour de 60, notant que le rebond des cas a été enregistré après que le Maroc ait passé à la 3ème phase du déconfinement.

Le ministre a dans ce sens relevé que les autorités sanitaires ont entrepris une série de mesures urgentes, dont la mise en place d’une commission centrale chargée du suivi de la situation épidémiologique, l’examen des moyens de renforcer les procédures visant à lutter contre la propagation de la pandémie et le déploiement d’hôpitaux de campagne en les dotant d’équipements nécessaires, ainsi que la réhabilitation et la mise en place de nouveaux laboratoires dédiés aux analyses et au dépistage de la Covid-19, outre la protection sanitaire pour chaque cas confirmé, entre autres.

Le ministre a par ailleurs souligné que l’allègement des mesures est tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique des zones qui connaissent une augmentation des foyers épidémiques et une baisse du nombre des cas confirmés, indiquant que ceci dépend de l’engagement des citoyens et du respect des mesures préventives et proactives nécessaires dont la distanciation physique, les règles d’hygiène, le port du masque et l’utilisation de l’application “Wiqaytna”, tout en restant vigilant en particulier dans les lieux fermés.

“La situation est préoccupante, mais contrôlable. Cependant, elle n’a pas atteint un niveau chaotique ou un niveau qui met la pression sur les capacités de notre système national de santé, ou qui mène à l’épuisement des efforts consentis avec dévouement par les équipes de santé”, a rassuré M. Ait Taleb.

“Nous nous efforçons de contrôler efficacement la situation et empêcher la propagation de la pandémie”, a-t-il ajouté.

Le responsable gouvernemental a aussi précisé que les cas d’infection enregistrés restent pour la plupart bénins et sans symptômes, ce qui est confirmé par l’augmentation significative ces derniers jours des cas de guérison d’une manière qui correspond parfois au nombre de nouveaux cas enregistrés durant 24heures, évoquant la stabilité relative du nombre de cas enregistrés dans certaines régions, telles que Tanger-Tétouan-Al Hoceima, après les mesures strictes prises pour assiéger les foyers.

Il a conclu que la situation épidémiologique actuelle au Royaume requiert le renforcement des mesures préventives et du contrôle en terme de respect des procédures barrières, l’organisation de campagnes de sensibilisation pour empêcher l’apparition davantage de foyers épidémiques dans les milieux professionnels et les rassemblements, outre l’évaluation de manière continue de la situation épidémiologique de chaque région.