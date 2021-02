Le Maroc estime que le renouvellement des structures de l’UA va dans le bon sens (M. Bourita)

Le Royaume du Maroc estime que le renouvellement des structures de l’Union africaine (UA) va dans le bon sens, a affirmé, dimanche à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Lors d’une conférence de presse à l’occasion de la 34ème session ordinaire du Sommet de l’Union africaine (UA), et qui a été marquée par la réélection et le renouvellement des structures de l’Union, M. Bourita a indiqué que le Maroc considère que ce renouvellement va dans le bon sens car il permettra de promouvoir plus de professionnalisme et de renforcer davantage les éthiques de l’action de l’Union africaine.

Ce renouvellement permettra à l’UA de s’affranchir des commissaires ayant utilisé l’Organisation africaine pour servir un agenda loin de celui de l’Union et qui ne sert ni les décisions de l’Organisation, ni les intérêts de l’Afrique, a fait noter le ministre.

Sa Majesté le Roi avait indiqué, lors de Son dernier Discours à l’occasion de la Marche verte, qu’il y a une exploitation de l’Organisation par certains de ses responsables afin de s’immiscer dans des affaires qui n’avaient aucune relation avec l’Afrique, la considérant ainsi en tant qu'”annexe diplomatique” au service de certains pays, a-t-il ajouté.

M. Bourita a souligné, par ailleurs, que le Royaume du Maroc aspire à remporter l’un des postes de commissaires restants en particulier les postes réservés à la Santé et à l’Education, précisant que le Maroc présentera ses candidatures et œuvrera pour faire partie de la prochaine équipe des commissaires.

Le ministre a, par ailleurs, exprimé la satisfaction du Maroc des résultats de la 34e session ordinaire du Sommet de l’UA, que ce soit en ce qui concerne sa cause nationale, la réforme institutionnelle, ou en ce qui concerne les efforts des pays africains visant à faire face à la pandémie du Coronavirus.

Avec MAP