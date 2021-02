Union Arabe de l’Electricité : ‎Sous la présidence Marocaine, l’Union se modernise

Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et Président de l’Union ‎Arabe de l’Electricité (UAE), a présidé les 16 et 17 février 2021, la 54ème session du Conseil d’Administration et la ‎‎15ème réunion de l’Union Arabe de l’électricité, à laquelle ont participé les Directeurs Généraux des compagnies ‎arabes d’électricité, membres de l’UAE‏.‏

Lors de cette réunion, le Conseil a approuvé les mesures entreprises pour la modernisation de l’Union et qui ‎s’inscrivent dans la continuité du plan d’action de restructuration que l’ONEE a proposé depuis que son Directeur ‎Général a été porté à la Présidence de l’UAE en décembre 2018. ‎

Il est à souligner, à cette occasion, que sous l’impulsion d’El Hafidi, une nouvelle feuille de route a été élaborée ‎dont l’objectif est d’avoir une vision commune du marché arabe de l’électricité et permettre à l’UAE de renforcer ‎son rôle et marquer son existence dans le secteur mondial de l’énergie. Cette nouvelle feuille de route est axée ‎sur le renforcement de la sécurité énergétique et la fiabilité des systèmes électriques arabes, l’intégration des ‎énergies renouvelables et l’augmentation de leur part dans le mix électrique, l’amélioration de l’efficacité du ‎système électrique arabe intégré et le développement de l’interconnexion électrique afin de rationaliser les ‎dépenses d’investissement et de fonctionnement.‎

L’une des actions majeures concerne la nomination d’un nouveau Secrétaire Général qui aura pour mission de ‎poursuivre la réalisation du plan d’action élaboré pour la modernisation des structures et des mécanismes et ‎l’organisation de l’Union afin d’accompagner les profondes mutations que connaît le secteur de l’électricité aux ‎niveaux mondial, régional et national. ‎

Pour rappel, lors de la dernière réunion tenue en janvier 2020 à Tanger un plan d’actions complémentaires avait ‎été approuvé pour asseoir le nouveau modèle de développement de l’UAE. Le Conseil avait également approuvé ‎le nouveau statut de l’union, la modification des règlements intérieurs, la restructuration organisationnelle ainsi ‎que la description des postes du Secrétaire Général, des experts et des employés. ‎

Au cours de la réunion du Conseil d’Administration, les membres ont pris connaissances de l’état d’avancement de ‎la réalisation du plan d’actions complémentaires notamment l’élaboration du plan stratégique, la refonte du ‎système d’adhésion des membres ou encore la nouvelle identité visuelle de l’Union. Les membres ont également ‎approuvé le bilan financier de 2020 et le budget prévisionnel de 2021.‎

Grâce aux réalisations accomplies sous la présidence du Maroc, l’Union Arabe de l’Electricité a réussi à atteindre ses ‎objectifs pour renforcer son rôle et marquer sa présence dans le secteur mondial de l’énergie à l’image ‎d’organisations internationales de renommée.‎