USA: 50% des adultes entièrement vaccinés

Les États-Unis ont franchi une nouvelle étape dans leurs efforts de vaccination contre le virus Covid-19, la moitié des adultes étant désormais complètement vaccinés, selon les données publiées mardi par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

“Aujourd’hui, les États-Unis atteindront 50 % d’adultes américains entièrement vaccinés“, a annoncé le conseiller principal de la Maison Blanche pour le COVID, Andy Slavitt, lors d’un point de presse sur la situation épidémiologique dans le pays.

A ce jour, 25 États ainsi que la capitale fédérale, Washington DC, ont entièrement vacciné 50 % ou plus de leur population adulte, a précisé M. Slavitt, et neuf États ont récemment atteint 70 % des adultes ayant reçu au moins un vaccin.

Les données fédérales indiquent que plus de 128 millions d’adultes américains sont entièrement vaccinés, et que 74 % des adultes de plus de 65 ans sont complètement vaccinés.

Selon la directrice des CDC, Dr Rochelle Walensky, les infections, les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 continuent de diminuer à mesure que les Américains se font vacciner. Elle a notamment relevé une moyenne de 22 877 cas par jour sur sept jours, ce qui représente une diminution d’environ 25 % par rapport aux sept jours précédents.

“Nous sommes sur une bonne trajectoire descendante, mais nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de l’auberge“, a fait observer la responsable.

Cette nouvelle étape intervient alors que la compagnie pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que son vaccin COVID-19 a démontré une efficacité de 100 % chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans lors d’un essai clinique de phase avancée. La société compte soumettre ces données aux autorités de réglementation début juin.

( Avec MAP )