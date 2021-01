USA: Biden dévoile un plan de relance de 1,9 trillion de dollars

Le président élu américain, Joe Biden, a dévoilé jeudi soir un ambitieux programme de relance économique de 1,9 trillion de dollars destiné à soulager les entreprises et les ménages américains et à accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Le plan de relance comprend 415 milliards de dollars pour lutter contre la crise sanitaire, dont 20 milliards de dollars pour lancer un programme de vaccination nationale et créer des centres de vaccination communautaires à travers le pays pour faciliter l’accès aux vaccins.

De même, plus de 1 trillion de dollars d’aide directe sera destinée aux Américains et 440 milliards de dollars seront alloués aux entreprises, a annoncé M. Biden lors d’une allocution télévisée.

Le projet de loi prévoit notamment d’offrir un chèque de 1.400 de dollars d’aide de secours aux Américains éligibles, qui viendra s’ajouter aux 600 dollars qu’ils reçoivent actuellement.

Le plan comprend aussi 130 milliards de dollars pour faciliter la réouverture des écoles, à travers des mesures telles que la modification des salles de classe pour une meilleure distanciation sociale et l’amélioration de la ventilation. M. Biden s’est fixé pour objectif de rouvrir la plupart des écoles dans les 100 premiers jours de son mandat.

Fort de la majorité obtenue par les démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat, le prochain locataire de la Maison Blanche aura la voie libre pour mettre en œuvre son agenda politique et adopter les législations qu’il estime nécessaires pour contrôler la pandémie de coronavirus. A six jours de l’investiture du président élu, les Etats-Unis sont confrontés à une flambée des cas alors que le nombre de décès dépasse plus 386.000.

