USA: Biden maintient la fermeture des frontières américaines

Le président américain Joe Biden a signé lundi un décret exécutif portant sur le maintien en vigueur des restrictions de voyage sur la plupart des pays européens et du Brésil, auxquels il a ajouté l’Afrique du Sud.

“Sur les conseils de l’équipe médicale du gouvernement, le président Biden a décidé de maintenir les restrictions déjà en place pour la zone Schengen, le Royaume Uni, la République d’Irlande et le Brésil”, a annoncé la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki lors d’un point de presse.

“Alors que la pandémie s’aggrave et que de nouvelles souches plus contagieuses se répandent, ce n’est pas le moment de lever les restrictions sur les voyages internationaux”, a-t-elle ajouté. Ces restrictions de voyage s’appliquent également à la Chine et à l’Iran.

A partir de mardi, les passagers arrivés par avion devront passer un test PCR dans les trois jours avant le départ de leur vol vers les États-Unis et fournir une preuve écrite de leurs résultats de laboratoire ou une documentation indiquant qu’ils sont rétablis de la Covid-19. Cette décision fait suite à des recommandations des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) publiées récemment.

Les voyageurs devront également se soumettre à une quarantaine obligatoire à leur arrivée aux Etats-Unis. Les cas de décès dus au coronavirus ne cessent de grimper à un rythme alarmant aux Etats-Unis, avec plus de 3.400 morts enregistrés dimanche, alors que plus de 25 millions d’Américains ont été infectés par le virus.

