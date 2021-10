USA: Toyota compte investir 3,4 milliards de dollars dans la production des batteries électriques

Le constructeur automobile a annoncé, lundi, qu’il compte construire, aux Etats Unis, une usine dédiée à la production des batteries électriques, d’un investissement avoisinant les 3,4 milliards de dollars.

Selon un communiqué du groupe, il s’agit du premier élément concret du plan dévoilé début septembre par Toyota d’investir au total 13,5 milliards de dollars d’ici 2030 dans le développement de batteries de nouvelle génération au niveau mondial.

La future usine de Toyota aux Etats-Unis, dont l’emplacement et la capacité n’ont pas encore été révélés et qui devrait coûter à elle seule 1,29 milliard de dollars, devrait démarrer sa production de batteries en 2025 et créer 1.750 emplois, relève la même source.

« Cet investissement va nous aider à introduire des véhicules électrifiés plus accessibles pour les consommateurs américains, à réduire significativement les émissions de carbone, et, chose importante, à créer encore davantage d’emplois américains liés à l’avenir de la mobilité », a précisé le patron de Toyota en Amérique du Nord, Ted Ogawa, cité dans le communiqué.

Le groupe compte aussi créer une nouvelle société dans la région, dont l’autre mission sera de développer davantage sa chaîne d’approvisionnement locale et son savoir-faire en matière de production de batteries lithium-ion.

Par ailleurs, le groupe japonais prévoit que ses véhicules électrifiés, y compris les hybrides, représenteront 70% de ses ventes en volume en Amérique du Nord d’ici 2030, contre près de 25% actuellement.

