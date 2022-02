Usage du numérique : 60 % des parents souhaitent être des exemples aux enfants

Que ça soit pour l’école, le travail ou les proches, les possibilités de connexion numérique, telles que les relations à distance, les vidéoconférences d’affaires ou l’apprentissage en ligne, sont pratiquement illimitées de nos jours. Mais l’augmentation du temps passé en ligne entraîne également des défis, notamment en matière de sécurité informatique et de protection des données.

À l’occasion du Safer Internet Day (Journée pour un Internet plus sûr), le 8 février 2022, Kaspersky aide les parents et les enfants à renforcer leur sécurité en ligne grâce aux conseils et astuces de son Hub #ShareAware. Kaspersky annonce également son partenariat avec l’Espace Maroc Cyberconfiance autour de la protection des enfants en ligne.

Safer Internet Day est célébré chaque année en février, dans environ 200 pays et territoires. La devise internationale de cette année est « Ensemble, agissons pour un Internet meilleur » – et l’accent est mis principalement sur la sécurité des enfants et des jeunes sur Internet ainsi que sur la promotion active d’une approche consciente de la sécurité des données.

Les résultats d’une étude réalisée en 2021 par Kaspersky montrent à quel point le thème des « habitudes numériques » façonne le quotidien des familles : Selon 39 % des parents interrogés à travers le monde, leurs enfants obtiennent leur premier appareil numérique à l’âge de sept ans, ou plus tôt. Parallèlement, sept enfants sur dix passent plus de deux heures par jour avec leur appareil numérique, et environ deux sur dix y consacrent même plus de cinq heures. Et ces chiffres concernent aussi les marocains. Une enquête menée au Maroc par Kaspersky sur la connectivité des jeunes a révélé que 87 % des enfants ont accès à lnternet via un smartphone et que 83 % des parents pensent que les loisirs numériques et les réseaux sociaux prennent trop de place dans la vie de leurs enfants.

L’influence des parents sur les habitudes numériques de leurs enfants est souvent sous-estimée. Mais, selon l’étude de Kaspersky, elle peut être mesurée en chiffres : les enfants dont les parents ne peuvent se passer de leur smartphone pendant un repas passent 39 minutes de plus par jour à utiliser leurs appareils électroniques. Si les parents passent fréquemment des appels téléphoniques bruyants en public, cela représente 53 minutes supplémentaires de connexion pour les enfants. Si la quasi-totalité des parents souhaite réguler l’utilisation des appareils par leurs enfants, une nette majorité (61 %) des personnes interrogées avouent ne pas toujours être exemplaires en matière d’utilisation des appareils numériques. Dans le même temps, l’enquête locale menée au Maroc témoigne que le numérique est source de conflits : 91% ont déclaré avoir déjà eu une dispute avec leur enfant à ce sujet. Pourtant, toujours au Maroc, seuls 3% des parents utilisent une application de contrôle parental.

« Compte tenu de l’augmentation du temps passé en ligne et de la grande pertinence des réseaux sociaux, notamment aux yeux des plus jeunes, en complément de nos solutions de contrôle parental développées par Kaspersky (Kaspersky Safe Kids) nous avons développé notre Kaspersky #ShareAware Hub comme un lieu en ligne où les familles peuvent s’engager, échanger, sur le thème de la cybersécurité et de la protection des données de différentes manières. Par exemple, il est possible d’avoir un aperçu ludique des habitudes numériques des gens en répondant à un quiz« , explique Bertrand Trastour, GM France & Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre, chez Kaspersky.

