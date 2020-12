Vacances scolaires: Arrêt de la diffusion des cours sur les chaines TV

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé dimanche l’arrêt de la diffusion des cours enregistrés sur les chaines de télévision à l’occasion des vacances scolaires qui s’étalent du dimanche 06 décembre au dimanche 13 décembre courant.

“A l’occasion des deuxièmes vacances intermédiaires qui s’étalent du dimanche 06 décembre au dimanche 13 décembre 2020, le ministère de l’Education nationale informe les élèves et leurs tuteurs de l’arrêt de la diffusion des cours enregistrés destinés à tous les niveaux scolaires via les chaines TV Athaqafia, Laâyoune et Amazighia, et ce à partir de lundi 07 décembre”, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que la diffusion reprendra sur ces chaines TV à partir du lundi 14 décembre.

A cet effet, le ministère salue le grand effort déployé par les cadres pédagogiques, éducatifs et techniques et l’organe d’inspection pour permettre aux apprenants de suivre leurs cours à distance, tout comme leurs collègues qui bénéficient de l’enseignement en présentiel, tout en appelant l’ensemble des élèves et cadres pédagogiques à respecter les mesures adoptées par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.

( Avec MAP )