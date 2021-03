Vaccination au Maroc: une campagne d’exception et des plus dynamiques (revue italienne)

Le Maroc s’est démarqué par une campagne d’exception et des plus dynamiques à l’échelle mondiale en matière de vaccination contre le Covid-19, écrit la revue d’analyse italienne InsideOver.

“L’exception marocaine se démarque. C’est la surprise internationale sur le front de la campagne de vaccination”, souligne la publication, notant que le pourcentage de citoyens ayant déjà reçu au moins une dose est plus élevé que celui en l’Italie et en France.

La revue souligne que le Royaume s’est démarqué par rapport à ses voisins, à l’Afrique et les pays européens dans cet efforts de vaccination contre le nouveau coronavirus. La campagne de vaccination, lancée par SM le Roi Mohammed VI, a fait des progrès remarquables, relève la revue, notant qu’en un peu plus de 30 jours au Maroc, un total de 3.957.903 personnes ont été vaccinées, soit 9% de l’ensemble de la population. “En Italie, pour être clair, 3.009.454 citoyens ont reçu au moins une dose, soit un peu plus de 5% des habitants. A la différence cependant que sur notre territoire, la campagne de vaccination a débuté le 27 décembre. En un mois, le Maroc a administré plus de doses que l’Italie”, souligne InsideOver.

“Une comparaison qui démontre d’une part l’efficacité surprenante de cette dynamique enclenchée au Maroc et d’autre part le manque de préparation total de l’Europe”, poursuit la publication, ajoutant que “le Royaume a un solde positif également par rapport à la France, où seulement 4% des citoyens ont reçu leur dose de vaccin”.

S’agissant des raisons derrière “le succès actuel de la campagne de vaccination marocaine”, la revue fait observer que “le Maroc a devancé ses voisins, en achetant au moins 66 millions de doses au chinois Sinopharm et au britannique AstraZeneca, une quantité suffisante pour assurer à 80% de la population les deux doses nécessaires pour augmenter l’efficacité du vaccin”.

“A ce rythme, le Maroc pourrait atteindre 30% de la population vaccinée dès la fin avril, alors qu’une première immunité collective pourrait être atteinte d’ici l’été”, ajoute la même source.

( Avec MAP )