Vaccins contre la Covid-19 : l’OMS déplore une collaboration internationale de plus en plus fragmentée

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a, une nouvelle fois, dénoncé l’iniquité dans l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et appelé à un sursaut des pays développés alors que les variants du virus menace l’efficacité des traitements existants.

Dans la lutte contre la Covid-19, les outils sont disponibles, mais « la collaboration internationale est de plus en plus fragmentée et les iniquités augmentent », a déploré M.Tedros.

Selon l’OMS, plus de 90% des pays qui vaccinent actuellement contre la Covid-19 sont riches. Les trois quarts des 130 millions de doses déjà mises à disposition sont distribuées dans seulement 10 pays. « Pendant ce temps, 130 pays, totalisant 2,5 milliards de personnes, n’ont toujours pas administré une seule dose », a rappelé le Dr Tedros. La plupart de ces pays luttent pour sécuriser les ressources pour les tests, les équipements de protection personnelle, l’oxygène nécessaire pour traiter les patients et les médicaments.

L’OMS et ses partenaires avaient pourtant créé l’Accélérateur ACT, un mécanisme de collaboration internationale visant à accélérer la mise au point et la production des outils de lutte contre la Covid-19, à savoir des produits de diagnostic, des traitements et des vaccins.

Pilier de l’Accélérateur ACT, le dispositif COVAX a pour objectif d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la Covid-19 et d’en assurer un accès juste et équitable à l’échelle mondiale.

« L’Accélérateur ACT et le dispositif COVAX ont été créés pour augmenter l’équité. Mais chaque jour qui passe, cet objectif est menacé », a alerté le Dr Tedros.

Selon l’OMS, les pays et le COVAX sont prêts pour administrer les vaccins mais l’approvisionnement adéquat des doses nécessaires n’est pas disponible assez tôt.

« Plus le virus de la Covid-19 circule longtemps, plus il peut muter, rendant potentiellement les tests, traitements et vaccins actuels moins efficaces », a prévenu le Dr Tedros. « Nous avons déjà vu émerger plusieurs variants qui semblent être nettement plus transmissibles ».

L’OMS et ses partenaires de l’Accélérateur ACT ont jeté les bases d’un déploiement efficace des vaccins. Ils ont créé un mécanisme de partage des doses, établi des processus rapides pour la liste des utilisations d’urgence, mis en place des mécanismes d’indemnisation et de compensation et réalisé des évaluations de l’état de préparation dans presque tous les pays.

( Avec MAP )