[Vidé] Pegasus : Le Maroc réclame justice en France et ses avocats plaident preuves à l’appui son innocence

Tandis que le Maroc, preuves à l’appui de nouveau, relance l’affaire dite Pegasus et contre attaque en réclamant justice, notamment contre Mediapart, Le Monde et France Info , par l’intermédiaire de ses avocats français, certains partis politiques et personnalités de gauche semblent secoués et n’hésitent pas , recourant à des amalgames, à politiser l’affaire et reprendre du service. Ils versent dans le ridicule et n’ont plus d’arguments , acculés qu’ils sont par la procédure !

Écoutons cette vidéo et les réponses de l’avocat du Maroc face à Morandini de la chaîne Cnews .