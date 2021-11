Visite de Benny Gantz au Maroc : ce que l’on sait des armes achetées à Israël

Le climax de la visite de deux jours qu’a effectuée le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, au Maroc aurait été l’achat par le Royaume d’un certain nombre d’armes à l’Etat hébreu. C’est du moins ce qu’a révélé le site d’information israélien d’expression hébraïque, le « N12 ».

« Des drones et un système de défense aérienne avancé, ce sont là quelques-unes des armes qu’Israël vendra au Maroc », affirme la publication, rappelant que la conclusion de ces contrats bilatéraux d’armement s’inscrit dans le cadre des « relations basées sur le respect mutuel » entre les deux pays.

Il s’agit, éventuellement, de « drones IAI, de radars Elta, de skimmers, et de systèmes Sky Lock pour l’interception et la neutralisation, ainsi que de l’amélioration des avions F5 », dont dispose le Maroc, selon la même source.

Par ailleurs, la clef de voûte de l’accord maroco-israélien serait « un système de défense aérienne fabriqué par l’industrie aérospatiale appelé +Lightning 8+ », relève ledit média, notant que « ce système est généralement installé sur des navires, mais il existe également une version terrestre des systèmes anti-aériens au sol que le Maroc a demandée ».

Pour rappel, M. Gantz a été reçu, mercredi à Rabat, sur Hautes Instructions Royales, par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale et par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël, qui ont enregistré des avancées notables depuis la signature sous la Présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, de la déclaration tripartite (Maroc-lsraël-USA) au mois de décembre 2020, consacrant la reprise de leurs relations diplomatiques.