Les relations entre la Russie et la Chine ne sont « dirigées contre personne » et sont dans l’intérêt des deux pays, a affirmé jeudi à Sotchi le président russe Vladimir Poutine.

« Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Nous sommes amis avec la Chine dans l’intérêt de chacun, et (nos relations) ne sont dirigées contre personne », a dit le président Poutine lors de la session plénière de la 18e réunion annuelle du Valdai Discussion Club, un groupe de réflexion russe.

« Contrairement aux pays de l’OTAN, nous n’essayons pas de former une quelconque alliance militaire fermée, il n’y a pas de bloc militaire entre la Russie et la Chine. Nous n’avons pas une telle intention », a-t-il ajouté.

La 18e réunion du Valdai Discussion Club s’est tenue à Sotchi de lundi à jeudi derniers sous le thème « Le bouleversement mondial au 21e siècle : l’individu, les valeurs et l’État ». Le Valdai Discussion Club a été créé en 2004 et réunit des experts, des hommes et femmes politiques et des personnalités publiques du monde entier.

Avec MAP