World Power-to-X Summit : Le Maroc fédère la Communauté internationale et nationale autour de l’hydrogène vert et ses applications

Sous l’égide du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont organisé la première édition du “World Power-to-X Summit”. Avec l’Allemagne comme invité d’honneur, cet évènement digital mondial s’est déroulé du 1er au 3 décembre 2020.

Cette première édition virtuelle du WorldPtXSummit, a constitué une plateforme régionale d’échange, dédiée à l’Hydrogène Vert et à ses applications (filière “Power-To-X”). Plusieurs ministres, secrétaires d’état, dirigeants d’entreprises, représentants d’organismes nationaux et internationaux (CESE, AIE, IRENA, Dii,..), chercheurs et experts ont pris part à cette manifestation. Lors de la session inaugurale, le Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement M. Aziz RABBAH a rappelé que l’Hydrogène Vert constitue aujourd’hui une réelle opportunité pour notre pays, et que le partenariat international est un facteur clé pour l’émergence de cette filière.

A ce titre, le premier accord signé avec l’Allemagne, constitue un premier jalon. Dans le cadre du Pacte Vert Européen, d’autres partenariats viendront renforcer le positionnement du Maroc. Par ailleurs, le Directeur Général de l’Association Internationale des Énergies Renouvelables – IRENA -, M. Francesco LA CAMERA, a tenu à féliciter le Maroc pour avoir été élu par ses membres comme coordinateur de l’initiative de l’Hydrogène Vert aux côtés de l’Union Européenne.

Pour sa part, M. IKKEN, Directeur Général d’IRESEN – co-organisateur de ce sommet, a annoncé que « IRESEN est entrain de mettre en place une nouvelle plateforme de recherche et de test dans le domaine Power to X, comprenant différents projets pilotes pour produire de l’ammoniac vert, du méthanol vert et des carburants synthétiques avec des partenaires importants, tels que l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’OCP et Fraunhofer, avec un fort soutien du gouvernement allemand.».

Le Maroc conforte ainsi son rôle de contributeur actif dans la stratégie environnementale mondiale et se place d’ores et déjà comme acteur majeur dans le secteur de l’hydrogène vert et de ses applications. Le Ministre Aziz RABBAH a présenté ainsi les avancées du Royaume dans ce secteur en précisant qu’un plan d’action sera déployé à travers la commission nationale de l’hydrogène afin « d’accompagner le développement des marchés et de la demande, de préparer les infrastructures de l’export, ainsi que de mettre en place un cadre réglementaire adéquat. Les priorités de ce plan d’action étant le renforcement des compétences à travers la formation et la R&D, ainsi que la mise en place d’écosystèmes et de clusters dédiées à cette filière ».

Plus de 2 000 personnes issues d’une soixantaine de pays des cinq continents ont pu suivre 90 conférenciers de différents horizons traitant des défis et opportunités de l’économie de l’hydrogène vert, sur l’ensemble de sa chaine de valeur : de l’énergie verte jusqu’aux différentes applications chimiques et industrielles, ainsi que les aspects technologiques et les perspectives du marché.