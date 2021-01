Ziyech et Hakimi dans l’équipe type des Africains de 2020

Les internationaux marocains Hakim Ziyech, milieu offensif du club anglais de Chelsea, et Achraf Hakimi, défenseur de l’Inter de Milan, font partie des onze joueurs de l’équipe type des Africains de 2020, dévoilée jeudi par le magazine sportif “France Football”.

Les internationaux marocains, qui ont livré d’excellentes performances cette année, sont par ailleurs nominés par le média français au prix du “meilleur joueur maghrébin de l’année”, aux côtés de leurs compatriotes Yassine Bounou, portier du FC Séville (Espagne) et Sofiyane Amrabat (Fiorentina/Italie).

La dream team africaine comprend également les Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) Edouard Mendy (Chelsea) et Kalidou Koulibaly (Naples) et les Algériens Riyad Mahrez (Manchester City), Ramy Bensebaini (Mönchengladbach) et Ismaël Bennacer (AC Milan).

Font partie également de cette équipe l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), l’Ivoirien Franck Kessié (AC Milan) et le Togolien Djene Dakonam (Getafe).

