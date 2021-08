Sachant que la rentrée universitaire survient, cette année, dans un contexte marqué par une recrudescence des cas et l’apparition de nouveaux variants, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait appelé les jeunes étudiants à se faire vacciner en vue d’une immunité collective surtout dans le milieu universitaire.

C’est ainsi que suite à une réunion avec le Comité des présidents d’universités, en présence du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a annoncé que la rentrée universitaire 2021-2022 est fixée pour le 13 septembre 2021, compte tenu du contexte de la pandémie. Dans ces conditions marquées « par une crise sanitaire qui se poursuit et donc par la difficulté de prévoir l’évolution de la situation sanitaire pour des raisons liées notamment à une courbe ascendante des nombres de cas récemment enregistrés, en plus de l’apparition et de de la propagation de nouveaux variants de la Covid-19, plus contagieux et affectant tous les âges, avec la disparité dans la situation épidémiologique entre les provinces et régions », divers modes d’enseignement seront adoptés (distanciel, hybride et présentiel), tout en tenant compte de l’évolution et des particularités de la situation épidémiologique. C’est ce qui a été indiqué par le Ministre Saaïd Amzazi dans un compte-rendu de la réunion, publié sur page facebook officielle.

Par ailleurs, le ministre a précisé que cette rentrée universitaire connaîtra le démarrage officiel du système Bachelor, de manière progressive jusqu’à sa généralisation à toutes les filières, au début de la rentrée universitaire 2022/2023.