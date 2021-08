La rentrée scolaire 2021-2022 reportée au 10 septembre

Alors que les écoles devaient reprendre le 3 septembre, la rentrée scolaire 2021-2022 est reportée au 10 septembre. Une décision qui concerne aussi bien les établissements du public que du privé ainsi que les missions étrangères.

La décision, entérinée lors du Conseil de gouvernement, tenu ce lundi 23 août, concerne bien entendu tous les cycles scolaires. En effet, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement a annoncé, via un communiqué de presse, que cette rentrée intervient dans un contexte marqué par la continuité de la pandémie de la Covid-19 et la difficulté de pouvoir prévoir l’évolution de la situation sanitaire, compte tenu de la tendance haussière du nombre des nouvelles contaminations enregistrées ces derniers jours. D’autant plus que le danger des variants très contagieux est plus présent touchant ainsi tous les âges.

Par ailleurs, le communiqué du Conseil de gouvernement souligne que le report de la rentrée scolaire permettra au ministère d’assurer les conditions nécessaires pour la sécurité des élèves et des enseignants et de garantir une rentrée dans le respect des normes et des mesures de prévention sanitaire, établies par les autorités compétentes.