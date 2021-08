Agriculture: Publication d’un rapport sur le bilan et impacts du PMV

“Le Plan Maroc Vert : Bilan et impacts 2008-2018” est l’intitulé d’un rapport publié, jeudi, par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette publication présente les réalisations et les chiffres clés de la stratégie Plan Maroc Vert (PMV), dix ans après son lancement en avril 2008 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui a généré des retombées positives notables sur l’agriculture et l’économie marocaines, indique le ministère dans un communiqué.

Ce bilan, publié et porté par les 19 interprofessions actuelles du secteur et les 12 Chambres d’Agriculture, est réalisé dans le cadre d’une approche intégrée, participative, partenariale et solidaire, fait savoir la même source.

“Le Plan Maroc Vert : Bilan et impacts 2008-2018” dresse une situation réelle du secteur agricole en 10 ans de déploiement du PMV avec ses grandes réalisations et les axes d’amélioration qui se dégagent et qui vont nécessiter davantage d’efforts et d’actions, précise le ministère.

Au plan économique, le produit intérieur brut (PIB) agricole a doublé entre 2007 et 2018 et la contribution de l’agriculture aux points de croissance du PIB, est passée de 7% durant la décennie 1998-2008 à 17% durant la décennie 2008-2018.

( Avec MAP )