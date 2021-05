Aides humanitaires au peuple palestinien : Le Maroc joint la parole à l’engagement (Politologue)

L’aide humanitaire d’urgence, acheminée par le Maroc au peuple palestinien sur hautes instructions royales, traduit la détermination résolue de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, de joindre la parole à l’engagement que le Souverain a constamment manifesté à l’endroit de cette juste cause, a souligné dimanche le chroniqueur politique tunisien, Mohamed Néjib Ouerghi.

“Dans les moments difficiles, les moments de vérité, le Maroc montre l’exemple, administre la preuve de sa fidélité à ses engagements, aux principes qu’il a toujours défendus”, a déclaré cet ancien PDG de l’agence de presse tunisienne “TAP” dans un entretien à la MAP.

Il a estimé qu’en ordonnant d’acheminer cette aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, issue de l’Organisation de la Coopération Islamique, a “privilégié le pragmatisme au populisme”.

A l’heure où l’armée israélienne poursuit, sans relâche, ses bombardements des territoires palestiniens occasionnant grandes pertes en vies humaines, destructions et désolation, au vu et au su de la communauté internationale, le Maroc répond présent à l’appel du devoir, a-t-il dit.

Tout en dénonçant vigoureusement, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés qui ne font que creuser le fossé de la haine, renforcer les rancœurs et rendre caduques les chances de paix dans la région, le Royaume se déploie sur le double front politique et humanitaire, a-t-il fait remarquer.

Selon cet ancien directeur de la rédaction du magazine tunisien “Réalités” et du journal “La Presse”, le Maroc, tout en poursuivant une action politique soutenue pour un règlement juste et équitable de ce conflit, il s’abstient de verser dans les discours rébarbatifs et stériles, préférant l’action et apportant, en ces moments pénibles et tristes, son appui et son secours aux populations palestiniennes meurtries par les bombardements de l’armée israélienne qui n’ont fait que la destruction et la mort à Gaza et dans les territoires palestiniens.

Il a noté que cet engagement ne date pas d’aujourd’hui, mais il est consubstantiel à la politique prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a constamment placé la cause palestinienne au fronton de Ses préoccupations, au rôle que le Souverain n’a cessé d’assumer dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien et à Sa conviction de se ranger aux côtés du peuple palestinien pour parvenir à un règlement juste et durable à ce conflit.

“Nonobstant la particularité du contexte, la complexité de la situation et les grandes souffrances endurées par le peuple palestinien par des bombardements continus et massifs des territoires occupés, le Maroc a toujours plaidé et œuvré pour la solution à deux Etats, considéré que les négociations constituent la seule voie pour un règlement définitif, durable et global à ce conflit”, a-t-il expliqué.

Il a souligné qu’en dépit des agressions perpétrées par des colons et des groupes d’extrême droite et suprémacistes israéliens sur la mosquée d’El Aqsa, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est toujours employé pour préserver le statut spécial de la cité sacrée et respecter la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet musulman d’Al-Qods Acharif et de la mosquée Al-Aqsa.

Dès lors, en acheminant des aides d’urgence au peuple palestinien dans un contexte difficile et d’une extrême complexité, le Souverain montre les chemins du possible dans le traitement de ce dossier particulièrement explosif, a ajouté cet expert dans les relations euro-méditerranéennes.

Selon lui, il s’agit-là des chemins de l’action politique pour un règlement de ce conflit mais également et surtout, ceux de l’engagement humanitaire susceptible d’atténuer les souffrances de populations civiles qui ont perdu le plus grand tribut de bombardements inhumains.

(Avec MAP)