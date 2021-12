Algérie: en deux jours, APS a publié plus de 20 dépêches attentatoires au Maroc

Dans un acharnement inédit, alimentant la propagande anti-Maroc, diligentée par le régime algérien, l’agence de presse algérienne « APS » a émis, en deux jours seulement, (du mercredi 01 décembre à 9h00 à jeudi 02 décembre à 16h00) pas moins de 22 dépêches à charge contre le Royaume (ce qui fait un total de 44 dépêches entre les versions arabe et française).

Ces dépêches s’articulent autour de « la confrontation militaire entre l’armée marocaine et l’armée sahraouie », « les répercussions de la fermeture des frontières au Maroc sur le secteur touristique », « la contrebande transfrontalière », « la violation des droits de l’Homme au Sahara occidental », « l’annulation des accords UE/Maroc », « la répression et l’emprisonnement des journalistes au Maroc », ou encore « la dégradation socioéconomique au Maroc », notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, ayant prétendument généré « une grogne sociale ».

Parallèlement, l’agence algérienne a également relayé les dénonciations du parti algérien « Front des Jeunes Démocrates pour la Citoyenneté » (FJDC) contre « la visite du ministre de la Défense israélien au Maroc », en plus des pseudos révélations de l’hebdomadaire français « Le Point », concernant « l’infiltration du Conseil français du Culte musulman par les services de renseignement du Makhzen ».