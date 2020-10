Algérie : la rentrée scolaire à partir du 21 octobre après plus de 8 mois de suspension

Les élèves de l’école primaire en Algérie reprendront les cours le 21 octobre après plus de 8 mois de suspension à cause de l’épidémie de coronavirus, selon le gouvernement algérien.

Cette décision a été prise lors d’un conseil des ministres tenu dimanche et qui a aussi fixé la rentrée pour les élèves du collège et du lycée, au 4 novembre prochain.

En Algérie, les écoles primaires, les collèges et les lycées sont fermées depuis le 12 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus. L’année scolaire 2019-2020 n’est pas allée à son terme, et les examens du brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du BAC se sont déroulés en septembre.

Pour la réouverture des centres de formation professionnelle au titre de l’année 2020-2021, la date a été fixée au 15 novembre, selon la même source.

Concernant la rentrée universitaire, le dernier délai pour le retour des étudiants est fixé au 22 novembre, avec le respect des conditions sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus.

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 04 octobre, l’Algérie compte 52.136 cas, dont 1752 décès, selon le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus.

( Avec MAP )