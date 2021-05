Appui aux entreprises: 96.000 prêts garantis par l’Etat pour près de 67 MMDH

Un total de 96.000 prêts ont été garantis par l’Etat pour un montant de près de 67 milliards de dirhams (MMDH), notamment dans le cadre des programmes “Damane Oxygène” et la “garantie auto-entrepreneurs Covid-19“, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

“En ce qui concerne le soutien à la trésorerie des entreprises, il a été procédé à la mise en place de Damane Oxygène, de la garantie auto-entrepreneurs Covid-19. A ce jour, un total de 96.000 prêts ont été garantis par l’Etat pour un montant de près de 67 MMDH“, a indiqué le ministre dans sa réponse à une question orale autour des “mesures prises par le gouvernement pour surmonter les effets négatifs de la pandémie sur l’économie nationale et les finances publiques“, présentée par le groupe de la Justice et du développement à la Chambre des représentants.

M. Benchaâboun a, dans ce sens, rappelé que le Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, a adopté une approche globale et proactive pour faire face à l’impact social et économique du Covid-19, citant la création d’un compte spécial du trésor pour la gestion de cette pandémie et du Comité de Veille Economique (CVE). En outre, le ministre a fait savoir que “23 MMDH ont été dépensés de ce Fonds pour soutenir les ménages bénéficiant et non bénéficiant du régime d’assistance médicale (Ramed), 3 MMDH alloués au ministère de la Santé et nous finançons toujours jusqu’à présent les dépenses de vaccination“.

Il a aussi souligné la mise en œuvre de l’ambitieux plan de relance de l’économie nationale, précisant qu’en matière d’appui aux entreprises impactées par le Covid, huit contrats-programmes ont été signés en faveur de certaines branches d’activités vulnérables et dont les mesures de soutien afférant ont été prolongées au 30 juin prochain.

( Avec MAP )