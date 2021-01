AtlantaSanad Assurance lance Nt3awnou Academy

AtlantaSanad Assurance lance, à travers sa plateforme solidaire Nt3awnou.ma, le programme d’e-learning : Nt3awnou Academy. Par ce programme de formation en ligne dédié aux associations bénéficiaires de Nt3awnou.ma, AtlantaSanad Assurance diversifie son plan d’actions de soutien au tissu associatif et entame le déploiement effectif de sa stratégie visant la formation des associations en matière de structuration, management et développement de projets. Avec le concours des formateurs bénévoles, la première phase de ce plan, qui prévoie une à deux formations par mois, a été lancée le 22 janvier 2021. En tout, ce ne sont pas moins de 300 associations qui vont bénéficier de ce programme courant 2021.

Un début d’année prolifique pour nt3awnou.ma. Après le lancement de la 2ème édition de la campagne Hiver au chaud, dédiée à la collecte des vêtements pour les plus démunis, la plateforme solidaire d’AtlantaSanad Assurance met en place un programme de formation en ligne pour les associations. Baptisé Nt3awnou Academy, ce programme vise d’une part à former les associations à structurer et mieux gérer leur fonctionnement, et d’autre part, les aider à concrétiser leurs projets, notamment à travers la recherche de financements et la mise en place de plans d’actions.

La création de Nt3awnou Academy n’est pas fortuite. « Le volet formation figure parmi les objectifs principaux de notre plateforme solidaire Nt3awnou », annonce d’emblée Madame Fatima Zahra Bensalah, Vice-présidente d’AtlantaSanad Assurance avant de poursuivre : « Le programme d’e-learning déployé par Nt3awnou Academy est le fruit de larges consultations menées par l’équipe Nt3awnou auprès des associations qui ont manifesté un besoin accru en accompagnement en matière de développement et d’évolution stratégique de leur projet associatif et plus concrètement, en matière de diversification de financement, de communication et de mobilisation des bénévoles. ».

La première formation de Nt3awnou Academy a démarré le 22 janvier sous le thème « Comment lever des fonds pour une association ? ». Ouverte à 12 associations, cette formation didactique a été assurée bénévolement par Mme Meriem Aouad, franchisée chez Crestcom International, multinationale américaine leader de la formation et de l’accompagnement en management, leadership et vente. Mme Aouad détient un master en coaching de l’Académie de Coaching de Paris et est certifiée en coaching professionnel du Lead Coach Institute de Casablanca.

Se voulant pratique, cette formation s’est appuyée sur une interaction entre les participants et la formatrice à travers des questions/réponses et surtout un partage d’expériences.

D’ici la fin de l’année, Nt3awnou Academy compte lancer une vingtaine de formation au profit de 300 associations.

Pour rappel, Nt3awnou est une plateforme de solidarité sociale lancée, en mai 2019, initiée par AtlantaSanad Assurance. Il s’agit d’une plateforme en ligne qui regroupe les bénévoles et les associations autour de projets solidaires et d’une équipe active et dynamique qui met en relation les associations et les bénévoles, les conseille et les assiste pour mener des actions sociales la main dans la main.

Nt3awnou a su adapter ses actions au lendemain de la déclaration de la crise sanitaire notamment à travers le lancement, le 23 mars 2020, de l’initiative #Nt3awnou_men_Dar, qui a mobilisé plus de 160 bénévoles et plus de 600 actions, en l’occurrence des cours de soutien scolaires, des séances de sport, de méditation ou encore de développement personnel…

Ce n’est pas tout, en mai 2020, Nt3awnou a fait encore une fois preuve de sa capacité d’adaptation au contexte de la Covid-19 et a lancé la nouvelle initiative #Mat9ala9ch, une cellule d’écoute à travers des téléconsultations gratuites, garantissant la confidentialité et l’anonymat, avec des professionnels tels que des psychanalystes, psychologues, Coachs certifiés, spécialistes de la méditation… et assistantes sociales.

Née le 25 septembre 2020 suite à la fusion des deux compagnies d’assurance du Groupe Holmarcom, AtlantaSanad Assurance est une compagnie de référence dans le marché de l’assurance qui dispose de plus de 170 ans d’expertise cumulée, un chiffre d’affaires (2019) consolidé de près de 5 milliards de dirhams, plus de 650 collaborateurs et un réseau exclusif de près de 400 points de vente, la nouvelle compagnie AtlantaSanad Assurance occupe le 2ème rang dans le marché marocain de l’Assurance Non-Vie.

AtlantaSanad Assurance a pour ambition de se positionner comme l’assureur marocain de référence et a pour objectif premier d’atteindre l’excellence, en offrant des produits innovants et en assurant une qualité de service supérieure autant pour ses clients que pour son réseau d’agents et ses partenaires de courtage.

Couvrant largement le territoire marocain avec une présence autant dans les grandes villes que dans les petites communes, au Nord, au Sud, au Centre comme à l’Oriental, la compagnie est fière d’être un assureur de proximité, solide, moderne, responsable et engagé au service de ses millions d’assurés.