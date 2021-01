Australie: Des “vies et des habitations” en danger d’un incendie près de Perth

Un incendie hors de contrôle, qui a rasé depuis samedi plus de 230 hectares près de Perth, mettait en danger, lundi, des “vies et des habitations” de la banlieue de cette ville située sur la côte ouest de l’Australie.

Environ 150 pompiers combattent cet incendie, dont l’origine reste inconnue, alors que les résidents de plusieurs banlieues au sud de Perth ont été invités à s’abriter.

Bien que le service local d’urgence a déclassé l’incendie par rapport au niveau d’alerte précédent, il a averti qu’il y avait encore “une menace possible pour les vies et les maisons” dû principalement au changement des conditions météorologiques.

Les automobilistes ont été priés de ne pas se rendre dans la zone touchée par l’incendie alors que de nombreuses routes ont dû être fermées.

L’Australie occidentale a été épargnée par les incendies de forêt dévastateurs l’été dernier, qui avaient surtout ravagé les deux États les plus peuplés du pays, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria.

Fin 2019 et début 2020, les incendies ont rasé plus de 24 millions d’hectares de forêts touchés par la sécheresse en Australie, tuant plus de 30 personnes.

( Avec MAP )