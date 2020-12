AWB et la FCMCIS s’associent pour soutenir le tissu entrepreneurial

Une convention de partenariat, a été signée jeudi, par Attijariwafa bank (AWB) et la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services (FCMCIS), en vue de soutenir la dynamique de croissance du tissu entrepreneurial.

Ce partenariat intervient dans le cadre de l’accompagnement de manière volontariste de l’esprit d’entreprendre et le soutien apporté aux Petites Entreprises dans leur croissance, qui figurent parmi les axes centraux de la stratégie de développement économique du pays, souligne AWB dans un communiqué.

Dans le cadre d’une ambition commune de soutien à la dynamique de croissance du tissu entrepreneurial et de renforcement de la résilience de notre économie, les deux parties ont ainsi paraphé une convention de partenariat en présence de M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et M. Omar Moro, Président de la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services, fait savoir le communiqué. “Conscients du rôle majeur que jouent les porteurs de projets, commerçants et TPE, Attijariwafa bank et la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services, unissent leurs forces et mettent en commun leurs atouts respectifs pour déployer un dispositif intégré d’accompagnement à destination de cette cible fortement impactée par la crise que nous traversons”, indique la même source.

Cette convention érige un cadre propice à la mise en place d’initiatives communes d’accompagnement qu’il s’agisse de services financiers ou non financiers, à travers la mise à la disposition des porteurs de projets, commerçants et TPE des solutions de financement et de banque au quotidien adaptées à leurs besoins, ainsi que l’accompagnement des entrepreneurs à travers le dispositif Dar Al Moukawil d’Attijariwafa bank en mettant à leur disposition des services d’accompagnement spécifiques et gratuits, aussi bien en présentiel qu’en distanciel. Il s’agit, précise la même source, de la formation et l’information des commerçants et des petites entreprises dispensées par les conseillers des centres Dar Al Moukawil, le conseil apporté par des experts dédiés pour les accompagner à travers toutes les phases de leur cycle de vie, la création d’opportunités d’affaires à travers des sessions de mise en relation, et la mise en place d’une plateforme d’information et de formation : www.daralmoukawil.com.

Attijariwafa bank et la Fédération des Chambres Marocaines, de Commerce, d’Industrie et de Services déploient ainsi ces initiatives pour marquer leur soutien aux porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs ambitions et pour accompagner les petites entreprises touchées par cette crise économique dans la reprise de leurs activités, conclut le communiqué.

( Avec MAP )