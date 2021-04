Blinken annonce la reprise de l’aide américaine à la Palestine

Le département d’Etat américain a annoncé mercredi la reprise de l’aide économique des Etats-Unis au peuple palestinien.

“Les États-Unis sont heureux d’annoncer que, conjointement avec le Congrès, nous prévoyons de reprendre l’aide économique, le développement et l’assistance humanitaire des États-Unis au peuple palestinien”, a indiqué le secrétaire d’Etat US, Antony Blinken dans un communiqué.

Sous le président Trump, l’ancienne administration avait gelé la subvention américaine destinée à la Palestine. Selon M. Blinken, le montant de la nouvelle aide comprend 75 millions de dollars pour le soutien économique et de développement en Cisjordanie et à Gaza, 10 millions de dollars pour les programmes de consolidation de la paix par le biais de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), et 150 millions de dollars d’aide humanitaire pour l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA).

“Nous reprenons également les programmes vitaux d’assistance à la sécurité”, a-t-il ajouté, notant que l’aide économique comprend un soutien au redressement des petites et moyennes entreprises après les effets de la COVID-19, un soutien aux ménages dans le besoin pour qu’ils puissent accéder aux besoins humains de base, tels que la nourriture et l’eau potable, et une aide à la société civile palestinienne.

“Une partie de ce financement soutiendra le réseau hospitalier de Jérusalem-Est, qui continue à fournir des traitements nécessaires et vitaux aux Palestiniens. Ce financement s’ajoute aux 15 millions de dollars d’aide humanitaire destinés à lutter contre la pandémie de COVID-19 et l’insécurité alimentaire que les États-Unis ont annoncés en mars”, a fait savoir le chef de la diplomatie américaine.

“L’aide extérieure des États-Unis au peuple palestinien sert les intérêts et les valeurs importants des États-Unis”, a souligné M. Blinken, affirmant qu’elle “apporte un soutien crucial à ceux qui en ont le plus besoin, favorise le développement économique et soutient la compréhension, la coordination de la sécurité et la stabilité israélo-palestinienne”.

( Avec MAP )