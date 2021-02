BMCE Capital Research : En première ligne de l’information financière ‎

BMCE Capital Research, Bureau de Global Research panafricain de BMCE Capital – Bank of ‎Africa CIB, vient d’annoncer le lancement de son site Internet www.bmcecapitalresearch.com, première plateforme digitale d’information financière ‎panafricaine.

Cette solution unique sur le marché africain offre un espace institutionnel qui ‎donne accès aux dernières actualités et publications phares ainsi qu’à un espace client ‘BKR ‎Direct’ qui sera consacré aux inscrits et qui permet l’accès à de l’information financière de ‎qualité. ‎

BKR Direct fournit des données financières et boursières fiables ainsi que des analyses ‎approfondies sur l’économie, les secteurs et les valeurs côtés dans les zones africaines de ‎couverture (Maroc , Tunisie , UEMOA) avec la publication de recommandations ‎régulièrement et continuellement mises à jour. ‎

A l’occasion de ce lancement, BMCE Capital Research offre l’accès premium à BKR Direct ‎et invite les intéressés à profiter d’un espace privé personnalisable selon leurs préférences de ‎navigation et de contenus, en soulignant que pour s’y inscrire il suffit de remplir le formulaire ‎à l’adresse : https://www.bmcecapitalresearch.com/fr/connexion

Il est à rappeler que BMCE Capital Research est le Bureau panafricain de Global Research de ‎BMCE Capital (BANK OF AFRICA – BMCE Group).

Présent au Maroc, en Tunisie et en ‎Afrique de l’Ouest, il apporte aux investisseurs une information et une analyse indépendantes ‎répondant aux standards internationaux sur les marchés actions, taux d’intérêt, change et ‎matières premières.‎