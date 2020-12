Boeing veut éliminer le virus Covid-19 en montant la température dans le cockpit

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé avoir identifié, conjointement avec l’Université de l’Arizona, une technique ancienne, la désinfection par voie thermique, qui peut être utilisée contre la COVID-19 à bord des avions.

Les chercheurs ont, en effet, validé que l’application de chaleur, notamment à la surface des équipements situés dans le poste de pilotage et dont le nettoyage s’avère compliqué, permet d’éliminer avec efficacité le virus SRAS-CoV-2, à l’origine de la maladie du Covid-19.

Selon l’avionneur américain, les résultats indiquent que le virus peut être détruit à plus de 99,99 % après trois heures d’exposition à des températures de 50 degrés Celsius, et que plus de 99,9% du virus seront effectivement éliminés à des températures de 40 degrés.

Boeing a mené ces tests dans le cadre de l’initiative “Voyager en toute confiance” menée au bénéficie de ses clients afin d’améliorer le niveau de sécurité et le bien-être des passagers et des membres d’équipage dans le contexte de la pandémie de COVID-19, selon un communiqué du groupe.

Ces tests ont été réalisés au cours de l’automne dans un environnement de laboratoire protégé situé sur le campus de l’Université d’Arizona en utilisant des éléments du poste de pilotage infectés par des échantillons du virus SARS-CoV-2.

Pour Michael Delaney, responsable de l’initiative “Voyager en toute confiance” de Boeing, la désinfection par voie thermique pourrait représenter “un outil supplémentaire extrêmement précieux pour détruire la présence du virus sur les composants sensibles et difficiles d’accès qui protègent les pilotes.

“En deux mots, nous faisons cuire le virus”, a déclaré, de son côté, le Dr Charles Gerba, microbiologiste et expert en maladies infectieuses de l’université de l’Arizona. “La désinfection par voie thermique est l’un des moyens les plus anciens utilisés pour tuer les microorganismes responsables de maladies. Cette méthode est utilisée quotidiennement par les microbiologistes de notre laboratoire”, a-t-il dit.

A bord d’un avion, le poste de pilotage est l’une des parties les plus complexes à désinfecter au moyen de désinfectants chimiques traditionnels. Dans cette zone remplie d’équipements électroniques hautement sensibles, la chaleur permet de procéder à une désinfection en surface sans les effets négatifs qui caractérisent les désinfectants habituels, selon la même source.

Avec MAP