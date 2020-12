Bourse d’études 2020-2021: Le ministère dément l’annulation du versement de la première tranche

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a démenti les informations véhiculées, selon lesquelles le versement de la première tranche de la bourse d’études au titre de l’année universitaire 2020-2021 serait annulé.

Dans une mise au point, le ministère a qualifié de “faux” un communiqué qui lui est attribué et alléguant que “seules les deux prochaines tranches seront versées en mars et juin”, en raison “des difficultés financières auxquelles le Maroc fait face et des conditions actuelles de l’économie nationale touchée par les répercussions de Covid-19”.

( Avec MAP )