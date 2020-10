British Council: Reprise des cours d’anglais en présentiel à Rabat

Les cours d’anglais en présentiel au British Council à Rabat ont repris le 10 octobre dernier, dans le respect d’un certain nombre de mesures de précautions sanitaires, afin de protéger le personnel, les enseignants et les étudiants.

Cette décision, qui a été prise suite aux directives des autorités sanitaires locales et du gouvernement, permettra aux apprenants d’anglais de profiter à nouveau des cours en présentiel à Rabat, indique mercredi un communiqué du British Council.

Concernant les mesures de précaution, elles incluent le contrôle de la température au centre d’enseignement, le respect de la distanciation sociale par le personnel et les étudiants, un maximum de 12 étudiants par classe ainsi que le port de masques et l’utilisation de désinfectants pour mains, qui sera fourni sur place, précise la même source.

“Tous les étudiants peuvent désormais profiter d’une expérience d’apprentissage positive dans un cadre sûr et agréable dans nos établissements et nos classes”, a assuré le directeur du British Council au Maroc, Tony Reilly, cité par le communiqué.

Et d’ajouter que “les mesures de santé et de sécurité ont été adaptées pour protéger nos étudiants, nos enseignants et notre personnel, conformément aux directives du gouvernement marocain”, relevant que “nos précautions feront l’objet d’un suivi et nous resterons vigilants face à l’évolution de la situation”.

M. Reilly a, également, mis en avant la possibilité de passer en ligne si les conditions changent, notant qu’à Casablanca “nous avons mis en disposition des étudiants désireux d’améliorer leurs niveaux en anglais des cours en lignes et des plateformes digitales”.

“Nous sommes confiants que cette nouvelle approche répondra aux besoins des étudiants en cette période d’incertitude, les aidera à profiter au maximum de leur apprentissage et leur fournira les compétences nécessaires pour relever les défis actuels”, a-t-il conclu.

Le British Council dispose, également, d’un large choix de ressources en ligne gratuites pour les apprenants et les enseignants d’anglais, destinées aux enfants, aux jeunes et aux adultes de tous les niveaux d’anglais, a fait savoir le communiqué.

La plateforme “Teaching English” (https://www.teachingenglish.org.uk/) rassemble tout ce dont les enseignants ont besoin pour leur classe, y compris des plans de cours et des fiches de travail, des conseils pédagogiques, des liens vers des sites web, des articles sur l’enseignement et de nombreuses informations sur le développement professionnel, fait-on observer.

“Learn English Kids” et “Learn English Teens” (https://learnenglish.britishcouncil.org) comprennent, quant à eux, des ressources d’apprentissage en ligne gratuites, notamment des vidéos, des textes à lire, des exercices de compréhension orale et des fiches de travail pour améliorer l’anglais chez soi, précise la même source.

( Avec MAP )