BVC: Principaux points du résumé annuel

Voici les principaux points du résumé annuel de la Bourse de Casablanca au titre de l’année 2020:

– Le Masi s’est replié de 7,27% à11.286,95 points et le Madex de 7,35% à 9.189,90 points. Le nouvel indice MSI 20 a cédé 7,52 % à 924,78 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a reculé de 9,56% à 861,91 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 5,65% à 10.225,50 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 7,27% à 9.743,62 points.

– Seuls 9 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé 2020 dans le vert avec des hausses oscillant de +52,33% pour le secteur “matériels, logiciels et services informatiques” à 17,47% pour l’”industrie pharmaceutique” et 9,84% pour les “distributeurs”.

– L’immobilier a réalisé la mauvaise performance annuelle avec une chute de 44,11%%, tandis que les secteurs “loisirs et hôtels” et “sylviculture et papier” affichaient des baisses respectives de 32,94% et 31,80%.

– La capitalisation boursière, elle a avoisiné les 584,97 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, dominée par Itissalat Al-Maghrib (127,46 MMDH), Attijariwafa Bank (88,82 MMDH) et BCP (50,50 MMDH). De son côté, le volume global des échanges s’est établi à plus de 55,77 MMDH.

– Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, Cosumar et BCP ont été les instruments les plus actifs de l’année avec des parts respectives de 20,26%, 15,12% 7,76% et 5,7%.

