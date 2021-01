Canada: première rencontre Trudeau-Biden le mois prochain

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Joe Biden ont convenu, vendredi, de se rencontrer le mois prochain, “pour faire progresser le travail important qui consiste à renouveler l’amitié profonde et durable entre le Canada et les États-Unis”.

Les deux dirigeants se sont entretenus pendant environ 30 minutes sur plusieurs sujets, notamment la décision du président américain de bloquer l’oléoduc Keystone XL, indique un communiqué du cabinet du chef de l’exécutif canadien.

Lors de cet appel téléphonique, le premier du nouveau président américain avec un dirigeant étranger, M. Trudeau a exprimé la déception du Canada quant à la décision des États-Unis à l’égard du projet Keystone XL, ajoute-t-on.

Il a mis l’accent sur les avantages importants que procure la relation bilatérale en matière d’énergie sur le plan de l’économie et de la sécurité énergétique, tout en soulignant son appui aux travailleurs du secteur de l’énergie.

Le premier ministre et le président ont réitéré l’urgente nécessité de mettre en œuvre des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques. Ils ont réaffirmé leur engagement à l’égard de l’Accord de Paris et ont convenu de travailler ensemble sur les dossiers de la carboneutralité, des véhicules zéro émission, du transport transfrontalier d’électricité propre et de l’Arctique, précise le communiqué.

Les discussions ont également porté sur la pandémie de la Covid-19, les vaccins et la relance économique. M. Trudeau a aussi souligné l’importance de l’industrie du bois d’œuvre et a insisté sur la suppression des droits de douane, précise-t-on.

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, M. Trudeau a affirmé s’attendre à une relation amicale avec l’administration Biden, notant que le fait de “pouvoir s’entendre sur les valeurs et l’approche, et d’avoir de vraies discussions sur comment on va améliorer la situation pour tous les gens qui habitent au Canada et aux États-Unis” marque le début d’”une nouvelle ère pour l’amitié et le travail canado-américain”.

