Compétences numériques : Une véritable manne pour le e-commerce

Pour toute entreprise commerciale qui veut se transformer et se développer dans le numérique, il faudra avoir les compétences numériques nécessaires pour accompagner la transition. En effet, la crise de la Covid-19 a révélé l’importance de l’intégration de l’humain dans le processus de la transformation digitale et a déclenché une vague de recrutement de plusieurs profils digitaux.

Investir dans les compétences digitales est devenue, aujourd’hui, une nécessité pour toute entreprise. Au Maroc, la pandémie de la Covid-19 a touché négativement tous les secteurs sauf le e-commerce, grand gagnant de cette crise sanitaire. Cette dernière ayant accéléré la transformation numérique des entreprises. Plusieurs sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé plus de 14 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de six milliards de dirhams en 2020. En revanche, ce virage numérique a permis la création de plus en plus d’emplois. Spécialiste e-commerce, développeur web e-commerce ou bien vendeur (se) e-commerce ont devenu aujourd’hui les métiers les plus porteurs.

Le e-commerce constitue une source d’opportunités importantes, une activité majeure pour la création d’emplois, ainsi qu’une solution pour réduire l’aggravation de la situation économique de la population en difficulté au Maroc. Ce Marché a fortement souffert à cause de la crise sanitaire. Après une tendance à la baisse durant les trois dernières années, le taux de chômage a augmenté de 2,7 points à 11,9%. Cette hausse a concerné toutes les catégories d’âge, et les jeunes de 15 à 24 ans en particulier, dont le taux a atteint 31,2%, selon les derniers chiffres annoncés par le Haut-Commissariat au Plan. Cette crise a conduit les entreprises en arrêt ou bien les chômeurs à repenser leur activité en se dirigeant vers le e-commerce. Ce dernier les libère de toutes les charges qui pèsent lourdement sur leur trésorerie. En effet, ce métier est une bonne opportunité pour les personnes qui veulent créer leur propre Business et améliorer leurs conditions économiques.

Sur le chemin de la transition numérique et suite aux restrictions imposées par le gouvernement, les entreprises se trouvent face à l’obligation de suivre le process numérique et recruter un nouveau staff digital, dont notamment les sociétés de commercialisation et de distribution qui ont profité de cette crise sanitaire et ont digitalisé leur stratégie de recrutement.