Concours de rédacteurs judiciaires : 3 personnes prises en flagrant délit de fraude

Trois personnes ont été déférées devant la police judiciaire après avoir été prises en flagrant délit de fraude lors de l’épreuve écrit du concours de rédacteurs judiciaires de troisième grade, tenu dimanche, a annoncé le ministère de la Justice.

Les épreuves écrites du concours d’accès à la fonction de rédacteur judiciaire de 3ème grade – spécialités gestion des entreprise et systèmes et réseaux informatiques, ont se sont déroulées dans des conditions normales, marquées par l’engagement, la discipline et le sens de responsabilité de la part des candidats et de tous les superviseurs chargés d’assurer la surveillance, assure le ministère dans un communiqué.

Environ 20 minutes après le début de l’épreuve, des groupes fermés ont été détectés sur les applications de réseaux sociaux et dont les utilisateurs tentaient de commettre des fraudes au concours, en photographiant les questions à l’aide des téléphones portables, en vue d’en recevoir les réponses, affirme le communiqué.

Grâce à la vigilance et au professionnalisme des services du ministère de la Justice, ces groupes ont été infiltrés et leurs administrateurs localisés, poursuit la même source, notant que certains d’entre eux ont été pris en flagrant délit environ 30 minutes après le début du concours.

Des procès verbaux ont été rédigés pour les personnes interpelléesة qui ont été déférées devant la police judiciaire, sur instructions du parquet compétent, en vue de mener les enquêtes nécessaires, conformément aux lois en vigueur, ajoute-t-on de même source.

Et de conclure que le ministère restera soucieux de la tenue de tous les concours dans un climat de probité, de transparence et d’égalité de chances entre tous les candidats, afin d’en sélectionner les meilleurs et les plus compétents pour mieux servir la Justice.

Avec MAP