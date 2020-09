Coopération Japon-Maroc: remise d’un don d’ambulance médicalisée au croissant rouge marocain

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération existant entre le Royaume du Maroc et le Gouvernement du Japon, une cérémonie de remise de Don japonais sous forme d’ambulance médicalisée au profit du Croissant Rouge Marocain, s’est déroulée le vendredi 25 septembre 2020 à Rabat, en présence de Monsieur SHINOZUKA Takashi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon et les responsables de l’administration centrale du Croissant Rouge.

Ce Don du Gouvernement du Japon entre dans le cadre du programme d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL), d’un montant d’environ 500.000,00 Dirhams destiné à l’acquisition d’une ambulance tout terrain médicalisée et équipée de matériel de secours d’urgence et de sauvetage en milieu accidenté et enclavé.

L’objectif de ce projet est de doter le Comité du Croissant Rouge à Midelt d’une unité mobile d’intervention dans une zone connue de ses reliefs accidentés et difficile d’accès surtout pendant les vagues de froid, capable de répondre efficacement au moment des catastrophes et des risques. Aussi, elle contribuera à l’appui aux services de santé publique et à la formation au secourisme.

Dans le cadre du programme d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (A.P.L.), créé en 1989 et destiné principalement aux collectivités locales ainsi qu’aux Organisations Non Gouvernementales pour apporter une assistance financière aux différents projets de développement, le Gouvernement du Japon a accordé de nombreux dons, afin de financer plusieurs projets de développement durable ainsi que de bien-être des populations rurales et urbaines dans différentes localités. Il a ainsi contribué à la réalisation de 362 projets au total dans le Royaume, pour un montant cumulé d’environ 170 millions de Dirhams à l’heure actuelle.

Outre le domaine de la santé, le Gouvernement du Japon, par le biais de ce programme, a financé d’autres projets intéressant les domaines de l’alimentation en eau potable, de l’aménagement d’infrastructure routière en milieu rural, du bien-être des personnes à besoins spécifiques, du développement de la femme, des couches sociales vulnérables, de l’agriculture, de l’environnement et de l’éducation.