Coronavirus en Algérie: reconduction pour 15 jours du confinement à domicile

Les autorités algériennes ont décidé jeudi de reconduire pour 15 jours supplémentaires, à compter de vendredi, les mesures de confinement sanitaire nocturne à domicile, entre 20h00 et 05h00, en vue d’endiguer l’épidémie de coronavirus dans le pays.

Ces mesures, prises pour freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus, “visent à adapter le dispositif de protection et de prévention en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique”, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Le confinement partiel à domicile est applicable pour 29 wilayas, dont Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Annaba, Oran et Constantine.

Dans ces régions, plusieurs activités resteront suspendues, notamment les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages, les maisons de jeunes et les centres culturels.

Les autorités algériennes ont également décidé de proroger la mesure de limitation des activités des cafés, restauration et fast-food à la vente à emporter uniquement. Certains commerces devront cesser toute activité à partir de dix-neuf heures.

Les marchés de vente des véhicules d’occasion resteront fermés au niveau de l’ensemble du territoire national, selon la même source.

Les autorités algériennes ont également interdit tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages, ainsi que les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions.

Selon le bilan officiel de ce jeudi, 299 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été recensés en 24 h en Algérie, contre 323 nouvelles infections enregistrées mercredi.

Au total, 99.610 personnes ont été officiellement diagnostiquées positives au Covid-19 depuis le début de l’épidémie en février dernier en Algérie, parmi lesquelles 2.756 ont perdu la vie, dont cinq ces dernières 24 heures.

( Avec MAP )