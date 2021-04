Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La France s’apprête à dépasser le lourd bilan de 100.000 morts depuis le début de l’épidémie de Covid-19, en pleine troisième vague qui dure et laisse ouvertes les questions sur une réouverture du pays à partir de la mi-mai.

En franchissant cette barre symbolique, probablement ce jeudi d’après le décompte quotidien de Santé publique France, le pays rejoint en Europe la Grande-Bretagne (127.000 morts) et l’Italie (115.000 morts), mais d’autres pays (Belgique, Portugal) ont une mortalité plus élevée par habitants.

L’Inde a enregistré un record de 200.000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi, alors qu’une deuxième vague de contaminations massive prend encore de l’ampleur dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants, qui compte officiellement près de 175.000 morts à cause du virus.

La pause dans l’administration du vaccin Johnson & Johnson aux Etats-Unis est prolongée d’au moins une semaine, un groupe d’experts ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves caillots sanguins.

La Belgique a elle reporté l’administration de ce vaccin qui devait commencer vendredi.

La Russie a annoncé le lancement de la production de son principal vaccin contre le Covid-19 en Serbie, le premier pays européen à fabriquer le Spoutnik V après la Russie et le Bélarus.

La production commencera le 20 mai, selon un ministre serbe.

Le numéro deux du principal parti au pouvoir au Japon (PLD) a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en dernier recours, alors que l’archipel nippon subit actuellement une vive recrudescence de l’épidémie, à 99 jours de la cérémonie d’ouverture (23 juillet-8 août).

Les JO avaient été reportés d’un an l’année dernière et la population japonaise est réticente cette année encore à cause de la crise sanitaire.

“Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n’est plus possible” de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai, tout en redisant vouloir qu’ils soient “un succès”.

Le volet professionnel du Festival de Cannes (sud de la France) a repoussé d’un mois, à fin juin, le rendez-vous en ligne organisé exceptionnellement pour l’industrie, en plus des rencontres physiques en juillet pendant le Festival.

Après avoir été contraint l’an dernier à l’annulation, le plus important festival de cinéma mondial doit se tenir cette année du 6 au 17 juillet, au lieu du traditionnel mois de mai, en raison de la pandémie.

La pandémie a fait au moins 2.974.651 morts, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 10HGMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 564.405 décès, suivis par le Brésil (361.884), le Mexique (210.812), l’Inde (173.123) et le Royaume-Uni (127.161).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Hongrie.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

( Avec AFP )