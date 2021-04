Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le fondateur et directeur du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s’est dit mercredi “confiant” dans l’efficacité de son vaccin, développé avec le groupe américain Pfizer, contre le variant indien.

Si des “tests” sont encore en cours, “le variant indien présente des mutations que nous avons déjà étudiées et contre lesquelles notre vaccin agit, ce qui nous rend confiant”, a affirmé M. Sahin lors d’une conférence de presse en ligne.

L’Union européenne et AstraZeneca s’expliqueront le 26 mai devant un tribunal de Bruxelles qui devra décider si le laboratoire suédois-britannique a violé les termes de son contrat par ses retards de livraisons de vaccins anti-Covid aux Etats membres.

Le laboratoire n’a livré au premier trimestre aux pays de l’UE que 30 millions de doses sur les 120 millions promises contractuellement. Au deuxième trimestre, il ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions initialement prévues.

Le recours en justice, intenté au nom de Commission européenne et des 27 Etats membres, a été dénoncé comme “sans fondement” par le laboratoire.

Les restrictions de circulation en France seront levées en France à partir du 3 mai “si la situation sanitaire le permet”, a indiqué mercredi le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, n’excluant pas des mesures différenciées selon les régions.

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé jeudi 22 avril une levée des contraintes de déplacement en journée à partir du 3 mai mais M. Djebbari interrogé à ce sujet est resté prudent: “Je l’espère. Je crois que les Français l’espèrent”, a-t-il dit.

La Pologne veut lever la plupart des restrictions liées à la pandémie d’ici fin mai, a annoncé mercredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Une partie des activités sportives, principalement en plein air, sera notamment autorisée à partir du 1er mai. Les galeries marchandes, magasins d’ameublement et de bricolage, ainsi que les institutions d’art pourront ouvrir leurs portes dès le 4 mai.

Les plus jeunes écoliers polonais retrouveront partiellement leurs classes le même jour et les plus âgés à partir du 15 mai, avec une reprise normale de toutes les écoles le 29 mai.

Le Mexique, durement touché par la pandémie, semble depuis plus de deux mois connaître un ralentissement de la propagation du coronavirus.

Son président, Andres Manuel Lopez Obrador, qui a lui-même été contaminé février, en a fait le constat en se disant “encouragé” par cette situation, allant jusqu’à la qualifier de “bouffée d’air frais”.

La pandémie a fait au moins 3.137.725 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Les États-Unis comptent le plus grand nombre de morts (573.381) suivis par le Brésil (395.022), le Mexique (215.547), l’Inde (201.187) et le Royaume-Uni (127.451).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

