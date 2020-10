Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

En dépit des heurts ces derniers jours entre forces de l’ordre et opposants au couvre-feu à Naples et à Rome, l’Italie a décidé de renforcer les restrictions : cinémas, théâtres, salles de gym et piscines doivent fermer à partir de lundi et jusqu’au 24 novembre.

Les bars et les restaurants doivent cesser de servir après 18H00 et 75% des classes dans les lycées et universités se dérouleront en ligne.

Le gouvernement régional de la Catalogne (nord-est de l’Espagne) a déclaré lundi réfléchir à un éventuel confinement de la population à domicile pendant les week-ends, une mesure plus sévère que le couvre-feu nocturne en vigueur depuis dimanche dans le pays.

“C’est un scénario qui est sur la table, puisque c’est pendant les week-end qu’il y a le plus d’interactions sociales”, a déclaré la porte-parole du gouvernement régional.

La France a établi dimanche un nouveau record quotidien avec plus de 52.000 cas positifs, et leur nombre réel pourrait même être “autour de 100.000 par jour”, selon le Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement.

La perspective d’un nouveau confinement prend corps dans le pays face à une deuxième vague “brutale” qui pourrait même être “plus forte que la première”, s’est alarmé lundi le Pr Delfraissy.

La pandémie a fait au moins 1,15 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Près de 43,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 29,19 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 225.239 morts, suivis par le Brésil (157.134), l’Inde (119.014), le Mexique (88.924) et le Royaume-Uni (44.896).

Le parti conservateur d’Angela Merkel a annoncé lundi le report de son congrès de début décembre devant élire un nouveau président et potentiel candidat à la chancellerie en 2021, faute de pouvoir réunir ses délégués en raison d’une aggravation de la pandémie en Allemagne.

Imposé depuis trois mois, le confinement va finalement être levé à Melbourne, aucun nouveau cas de coronavirus n’ayant été enregistré ces 24 dernières heures dans l’Etat du Victoria dont Melbourne est la capitale.

L’obligation faite aux quelque cinq millions d’habitants de la deuxième ville d’Australie de rester à leur domicile sera levée dans la nuit de mardi à mercredi, et les restaurants, salons de beauté et commerces pourront de nouveau accueillir des clients.

Jusqu’à 30.000 emplois sont menacés au sein du premier groupe aérien européen Lufthansa, en raison de la chute du trafic aérien causée par la pandémie de Covid-19, a prévenu lundi sa direction.

Le groupe avait déjà annoncé en septembre son intention de supprimer plus de postes que les 22.000 déjà prévus dans un plan annoncé au printemps.

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé dimanche à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin contre le coronavirus.

“Permettez-moi d’être clair: le nationalisme vaccinal prolongera la pandémie, ne la raccourcira pas”, a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

