Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La méfiance et les hésitations des Hongkongais vis-à-vis des vaccins contre le coronavirus font que les autorités de l’ex-colonie britannique pourraient devoir jeter des millions de doses périmées, selon un responsable local.

La ville avait pourtant réussi à se procurer assez de doses pour vacciner l’ensemble de ses 7,5 millions d’habitants.

Mardi, un haut fonctionnaire a averti que les Hongkongais n’avaient plus qu’une “fenêtre de trois mois” avant que le premier lot de vaccins Pfizer-BioNTech ne devienne périmé.

Six dirigeants de pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont réclamé lundi à la communauté internationale un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19, demandant aux pays qui détiennent le plus de doses de les partager.

“Nous lançons un appel ardent aux pays qui disposent d’un surplus de doses ou qui ont déjà vacciné leur population à risque, pour qu’ils mettent en oeuvre des mesures afin que ces excédents soit distribués équitablement et de manière immédiate“, disent-ils dans un communiqué conjoint diffusé par le président du Costa Rica, Carlos Alvarado.

Le gouvernement britannique a été critiqué mardi pour avoir publié, sans les annoncer, de nouvelles directives déconseillant les déplacements non essentiels dans huit zones de l’Angleterre affectées par des flambées du variant indien du coronavirus.

Ces consignes, publiées vendredi, recommandent aussi aux habitants de se rencontrer à l’extérieur, plutôt qu’à l’intérieur, dans ces zones du nord-ouest, du nord-est et du centre de l’Angleterre, ainsi que dans l’arrondissement londonien de Hounslow. Des autorités locales et députés se sont plaints de ne pas avoir été informés de ces changements.

Les Etats-Unis ont recommandé lundi à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Japon, pays hôte des Jeux olympiques cet été, en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19.

“En raison du Covid-19, ne voyagez pas au Japon”, écrit le département d’Etat américain, qui a relevé son avertissement aux voyageurs au niveau maximal de mise en garde.

La Nouvelle-Zélande a suspendu mardi les vols sans quarantaine depuis l’Etat de Victoria en Australie, après le recensement à Melbourne de neuf cas locaux de Covid-19, tous en lien avec un hôtel où des voyageurs arrivant de l’étranger sont placés en quarantaine.

Jusqu'à présent, tous les foyers épidémiques apparus en Australie ont un lien avec les hôtels où les voyageurs internationaux sont placés en quarantaine.

Quatre personnes ont été arrêtées en Indonésie, accusées d’avoir volé des vaccins contre le Covid-19 destinés à des prisonniers et de les avoir revendus, ont indiqué les autorités mardi.

Les suspects s’étaient emparés de plus d’un millier de doses du vaccin chinois Sinovac qui devaient être livrées aux prisons, pour les revendre à 14 euros la dose, selon la police.

La pandémie a fait plus de 3,475 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 10h00 GMT.

Après les Etats-Unis (590.574), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (449.858), l’Inde (307.231), le Mexique (221.695) et le Royaume-Uni (127.724).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l’OMS estime que le bilan réel de la pandémie est “deux à trois fois plus élevé”.

