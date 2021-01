Covid-19: Le Canada adopte de nouvelles mesures pour décourager les voyages

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé, vendredi, de nouvelles mesures visant à décourager les voyages non essentiels afin de limiter la propagation de la Covid-19 et ses variants.

“Les vols vers les destinations soleil, précisément les Caraïbes et le Mexique, seront suspendus jusqu’au 30 avril”, a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse, précisant qu’Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat “ont accepté de faire partie de la solution pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens”.

Selon le chef de l’exécutif, une quarantaine à l’hôtel sera obligatoire pour les voyageurs de retour au Canada, une mesure qui entre en vigueur dès dimanche prochain.

Tous les voyageurs provenant de l’étranger devront passer un test de la Covid-19 à leur arrivée et rester en quarantaine, à leurs frais, dans un hôtel pour une durée de trois jours.

Les voyageurs recevant un résultat négatif pourront terminer leur quarantaine à la maison avec des mesures de surveillance accrues. Ceux qui auront un résultat positif devront poursuivre la quarantaine dans un centre de santé.

Depuis le 7 janvier, tous les voyageurs âgés de cinq ans et plus qui rentrent au Canada doivent obtenir un test négatif de la Covid-19 trois jours avant d’embarquer dans l’avion.

Plus de 769.000 personnes ont été contaminées par la Covid-19 dans le pays nord-américain, dont 19.772 sont mortes, selon les statistiques des autorités sanitaires.

( Avec MAP )