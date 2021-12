Covid-19 : l’OMS homologue le vaccin américain Nuvaxovid

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a homologué mardi le vaccin anti-Covid Nuvaxovid de la firme américaine Novavax, «à la suite de son évaluation et de son approbation par l’Agence européenne des médicaments (EMA)».

Dans un communiqué, l’OMS a indiqué qu’il s’agit du 10e vaccin anti-Covid homologué en urgence.

Ce vaccin à la technologie plus classique et différente des vaccins déjà largement utilisés dans l’Union européenne, rejoint les vaccins anti-Covid Covaxin de l’indien Bharat Biontech, Covovax produit par le Serum Institute of India sous licence de l’américain Novovax, de Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca (l’OMS compte deux vaccins AZ dont l’un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste des homologations d’urgence.

L’OMS précise que le Covovax, qu’elle a homologué en urgence le 17 décembre, est dérivé du Nuvaxovid. Les deux vaccins « sont fabriqués à l’aide des mêmes technologies« .

« Ils nécessitent deux doses et sont stables à des températures réfrigérées d’entre 2 et 8°C« , indique-t-elle.

Dans un document séparé, le comité d’experts de la vaccination de l’OMS recommande l’utilisation du Nuvaxovid dès 18 ans et indique que les doses doivent être administrées « à un intervalle d’entre 3 à 4 semaines« .

« Le vaccin ne doit pas être administré à un intervalle de moins de 3 semaines« , insistent-ils.

L’homologation par l’OMS permet de faciliter la reconnaissance internationale du vaccin et surtout aux agences onusiennes et au système Covax -créé pour faciliter l’accès à la vaccination dans les pays démunis – d’en faire usage.

Nuvaxovid est un vaccin dit « sous-unitaire« , à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

La technologie, plus classique que celle des vaccins précédemment autorisés, est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l’hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies et largement utilisés dans le monde.

Les essais cliniques principaux – l’un en Grande-Bretagne et l’autre aux États-Unis et au Mexique – impliquant plus de 45.000 personnes, ont montré « environ 90% » d’efficacité pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid.

(Avec MAP)