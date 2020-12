Covid-19/Vaccin : L’Espagne disposera de 140 millions de doses, l’opération débutera le 27 décembre

Le ministre espagnol de la santé, Salvador Illa, a annoncé, vendredi, que le vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech contre le coronavirus commencera à être administré en Espagne le 27 décembre.

Les premières doses du vaccin seront reçues le 26 décembre, soit un jour avant le début de l’opération, a précisé le ministre lors d’un point de presse au siège de la Présidence du gouvernement.

Selon le plan de vaccination COVID-19, 2,5 millions de personnes seront vaccinées lors de la première étape de la vaccination en Espagne, à savoir les résidents et le personnel de santé des résidences et des centres pour personnes âgées, ainsi que le reste du personnel de santé et des personnes vulnérables.

L’Espagne disposera d’un total de 140 millions de doses et “il y aura un vaccin pour tout le monde”, a précisé M. Illa.

Les premiers vaccins arriveront à une cinquantaine de points secrets dans toute l’Espagne, en transport spécialisé, dans des conteneurs contenant 5.000 doses à -80 degrés et avec de la neige carbonisée.

L’Espagne prévoit atteindre un pourcentage important de personnes vaccinées à l’horizon de l’été 2021.

