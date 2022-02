Début à Doha des travaux de la 8e session de la Haute commission mixte maroco-qatarie

Les travaux de la 8-ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie ont débuté, lundi à Rabat, sous la coprésidence du Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Cheikh Khaled ben Khalifa Al-Thani, et du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Au cours de cette session, reportée en raison des conditions sanitaires imposées par la Covid-19, les délégations des deux pays entendent poursuivre la recherche de nouvelles voies pour développer les relations entre l’Etat du Qatar et le Royaume du Maroc et signer sept accords dans divers secteurs, traduisant la volonté des dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et Son Altesse le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir du Qatar, de réaliser les intérêts et les aspirations des deux pays frères peuples.

La délégation du Qatar comprend, au sein de la Haute commission mixte, le ministre des Awqaf et des Affaires islamiques, Ghanem Bin Hein Al-Ghanem, le ministre de la Culture, Abdul Rahman bin Hamad Al Thani, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Salah bin Ghanem Al-Ali, président de l’Autorité du tourisme du Qatar, et le président de la Cour des comptes Abdul Aziz Muhammad Al-Emadi.

Quant à la délégation marocaine, elle comprend, outre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, notamment, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Riad Mazur, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Nadia Benali, en plus de l’ambassadeur du Royaume à Doha, Mohamed Sitri.

Les accords et protocoles d’accord qui seront signés par la Haute commission mixte concernent la coopération dans les domaines des habous et des affaires islamiques, du tourisme, des comptes, de la coopération dans les secteurs de la culture, de l’art, de la jeunesse et des sports.

