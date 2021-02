Nous avons appris avec consternation le décès, survenu le lundi 15 février à Azrou de Mme Mouna Adnani Mammeri, mère de notre ami Abdellatif Mammeri. Son corps a été inhumé au cimetière de la même ville le mardi 16 février en présence de la famille et des proches.

En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos condoléances attristées aux familles Mammeri, Adnani, Alouane, Zemmari et Naciri et prions le Tout Puissant d’accueillir la défunte en son vaste paradis et de l’avoir en sa Sainte miséricorde.

A Dieu, nous sommes, à Lui nous retournons.