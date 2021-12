Des PDG rejoignent la « Grande démission »

La vague de la « Grande démission » (Great Resignation) qui a pris de l’ampleur dans le sillage de la crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions notamment psychologiques ne se limite pas aux employés. Elle emporte aussi des PDG de grandes entreprises de par le monde.

Selon une étude réalisée récemment par Heidrick & Struggles, un cabinet de conseil axé sur le leadership et le façonnement de la culture d’entreprise, basé à Chicago, le nombre de PDG ayant quitté leurs postes est monté en flèche durant le premier semestre de l’année 2021.

Il ressort de cette analyse que les entreprises sont désormais à la recherche de nouveaux « talents » pour négocier la période post-pandémique, au moment où des chefs exécutifs de plusieurs compagnies décident de changer de parcours après des années de stress accentué par une crise sanitaire sans précédent.

→ Lire aussi : USA: Des entreprises risquent de perdre plus de 13 milliards $ en 2022 à cause des inondations

L’étude révèle en outre que les CEO ne sont pas « immunisés » contre l’épuisement et le stress qui a ébranlé des dizaines de milliers de travailleurs dans le monde depuis le début de la pandémie, contraignant plusieurs d’entre eux à chercher de nouveaux horizons et un nouveau mode de vie. Durant le premier semestre de 2021, 103 nouveaux PDG ont été nommés dans 24 régions du monde, y compris aux Etats Unis, en Chine et dans certains pays européens, d’après l’étude. Au cours du deuxième semestre de 2020, seulement 49 entreprises ont changé de PDG, rappelle-t-on.

« L’année dernière, la plupart des compagnies ont resserré leurs rangs face aux challenges posés par la pandémie. Mais la situation s’est stabilisée avec les vaccins, ce qui a encouragé les entreprises à chercher de nouveau leadership« , a relevé Jeff Sanders, co-directeur général de Heidrick.

Selon l’étude, les femmes représentent 13% des nouveaux PDG durant le premier semestre de l’année en cours, contre 6% enregistré l’année précédente.

(Avec MAP)