Doukkala: près de 9 millions de quintaux de céréales prévus cette année

La direction provinciale de l’agriculture de la région Casablanca-Settat prévoit une production de céréales de près de 9 millions de quintaux, au titre de la saison agricole 2020-2021, au niveau de la région de Doukkalla (provinces d’El Jadida et Sidi Bennour).

Une production de 8.660.000 quintaux de céréales (blé dur, blé tendre et orge) est prévue cette année, au niveau de ces deux provinces, a affirmé le directeur régional adjoint de l’agriculture Abdelaziz Ouakka, soulignant qu’il s’agit de 35 pc de la production globale de la région Casablanca-Settat.

Cette récolte prévue est imputée, selon ce responsable, aux importantes précipitations pluviométriques, marquées par leur régularité et leur bonne répartition géographique, dont le volume a atteint 322 mm à El Jadida et 254 mm à Sidi Bennour.

D’autre part, le directeur de la la société nationale de commercialisation de semences à Zemamra (SONACOS) Ahmed Izmoul a indiqué que dans le cadre du programme national de multiplication des semences, la société a conclu un partenariat avec les multiplicateurs de semences dans les provinces de Sidi Bennour et El Jadida et une partie de Safi pour la culture de 6.350 hectares et la production de 250.000 quintaux.

Et d’ajouter que la société a distribué 172.000 quintaux de semences au début de cette saison agricole au profit des multiplicateurs et des agriculteurs.

La région de Casablanca-Settat, premier pôle économique du Royaume, contribue en grande partie au développement socio-économique, grâce notamment à son potentiel agricole.

Selon un rapport de la direction régionale de l’agriculture de Casablanca-Settat, la production prévue des céréales atteindra 24.691.852 quintaux, soit une moyenne de 29,3 quintaux par hectare.

La région Casablanca-Settat est le premier producteur de céréales et contribue à hauteur de 25 pc à la production nationale au titre de l’année 2020/2021 et deuxième producteur des légumineuse (27 pc). Elle contribue également à la préservation de la sécurité alimentaire du pays.

En effet, les superficies cultivées en céréales au niveau de la région de Casablanca-Settat s’élèvent, cette année, à 841.880 ha dont le blé tendre occupe 42 pc, le blé dur, 28 pc et l’orge, 31 pc, alors que la production prévue s’élève à 24.691.852 quintaux.

La bonne production en matière de céréales dans la région est imputée à l’utilisation massive des nouvelles technologies par les agriculteurs dans le cadre du Plan Maroc vert, outre la forte mobilisation des agriculteurs, des professionnels et des partenaires.

( Avec MAP )