Emmanuel Macron annonce un assouplissement des restrictions de voyage début mai

Le Président français Emmanuel Macron a annoncé une levée progressive des restrictions de voyage liées à la pandémie en prévision de la période estivale, réaffirmant l’objectif de vacciner 20 millions de Français à la mi-mai.

“Nous lèverons progressivement les restrictions début mai”, a affirmé le chef de l’Etat français dans un entretien dimanche à la chaîne américaine CBS et dont se font écho les médias de l’hexagone.

“Nous organisons la période estivale pour les citoyens français, européens et américains”, a ajouté Emmanuel Macron, précisant travailler pour cela avec les professionnels du secteur du tourisme durement impactés par la crise sanitaire.

Dans cet entretien, il a également réaffirmé les objectifs de vacciner 20 millions de Français à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin et tous les adultes qui le souhaitent à la fin de l’été.

Le Président français a aussi indiqué que les membres de l’Union européenne travaillent “activement” à la conception d’un certificat sanitaire européen pour “faciliter les voyages après la levée des restrictions entre les différents pays européens avec les tests et la vaccination”, précisant que ce certificat viserait à attester que les voyageurs ont été vaccinés contre le Covid-19, sont immunisés après avoir été infectés, ou ont passé un test PCR négatif.

Selon M. Macron, un “pass spécial” pourrait être proposé “aux citoyens américains vaccinés ou détenteurs d’un test PCR négatif”. Des discussions sont en cours avec la Maison Blanche afin de définir une “solution concrète” de ce type de passeport, a indiqué le président français ajoutant que les ministres concernés “parachèvent actuellement les discussions techniques”.

Pour l’heure, faute d’amélioration de la situation sanitaire, et face à l’inquiétude concernant les variants et notamment le variant brésilien, la France a annoncé samedi l’instauration d’une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d’Argentine, du Chili et d’Afrique du Sud.

