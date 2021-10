Enseignement supérieur: le ministère et le syndicat du secteur conviennent de reprendre les activités des commissions mixtes

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et le Syndicat national de l’enseignement supérieur ont convenu de reprendre les activités des commissions mixtes vers la fin de novembre.

Cette décision fait suite à une réunion tenue à Rabat à l’initiative du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, avec les membres du bureau national du syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP), lors de laquelle les deux parties ont exprimé leur volonté d’approfondir leur collaboration et leur action commune.

Dans un communiqué conjoint publié vendredi, les deux parties ont indiqué avoir décidé de reprendre les activités des commissions mixtes, notamment en relation avec le statut des enseignants chercheurs, ajoutant qu’une séance de travail sera organisée début décembre prochain.

A cette occasion, le ministre s’est dit conscient de la responsabilité qui lui incombe après sa nomination à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, tout en se félicitant de la confiance placée en sa personne par SM le Roi Mohammed VI.

Il a insisté sur l’importance de l’approche participative et s’est dit entièrement disposé à insuffler une nouvelle impulsion à l’action commune dans le cadre de la continuité du service public, afin de promouvoir le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation pour qu’il soit à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain.

Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat a mis l’accent sur la vision constante du SNESUP depuis sa création il y a plus de six décennies, ainsi que sa volonté de consacrer un enseignement supérieur moderne, ouvert et unifié dans le cadre d’une université diversifiée.

Avec Map